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    • парсинг сайтов,
    товаров и цен

    • Товары в интернет-магазинах. Актуализация цен;
    • Прайс листы контрагентов, партнеров;
    • Веб-сайты конкурентов и другое.

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    реализации вашего парсинга

    НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПАРСИНГУ

    Иногда у компании возникает потребность своевременно менять цены на аналогичный товар как у конкурента или мониторить его наличие в интернет-магазине конкурента. Или актуализировать свои цены в зависимости от изменения цен поставщиков. Во всех этих задачах помогает парсинг сайтов, парсинг интернет-магазинов и товаров в них.

    Для вас мы можем составить специальные выгрузки из результатов парсинга сайтов или товаров с сайтов. Такие выгрузки могут быть в виде API интерфейса или просто XLS файла Excel, в зависимости от ваших потребностей. Кроме того, возможна аналитика данных, полученных через парсинг цен конкурентов с сайтов, действия с ценами из прайс листов поставщиков, например им можно автоматически делать наценку, отталкиваясь от категории, наличия и прочих признаков.

    парсинг прайс листов поставщиков

    Услуга для тех, кому необходимо собирать прайс-листы от разных поставщиков, сверять изменение цен, наличия и формировать свой сводный прайс-лист для своих клиентов.

    Что мы можем:

    Автоматически собирать прайс-листы поставщиков, обновлять цены и наличие, добавлять новые и убирать старые позиции. Формировать вашу цену с учетом вашей торговой наценки в зависимости о поставщика, категорийности и прочих условий. Выгружать вам итоговый файл прайс листа в LS формате или PDF с оформлением.

    Стоимость создания:
    (оплачивается 1 раз)
    от 50000 руб.
    Стоимость ежемесячной
    поддержки работы:
    от 5000 руб./мес.
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    ПАРСИНГ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, ТОВАРОВ

    Если вам необходимо контролировать цены на отдельные товары и их наличие у конкурентов, в том числе в маркетплейсах типа Wildberries, Беру и подобных.

    Что мы можем:

    Автоматически собирать с заданной периодичностью данные парсингом по товарам, включая их описание и фотографии. Формировать CSV выгрузки для вашего магазина, с учетом определенной логики. Логика должна быть задана вами и может содержать изменение цены в вашем магазине в зависимости от роста или падения цены у конкурента, от наличия товара у конкурента и прочих условий.

    Стоимость создания:
    (оплачивается 1 раз)
    от 30000 руб.
    Стоимость ежемесячной
    поддержки работы:
    от 7000 руб./мес.
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    ПАРСИНГ ПОЕЗДОК В ЯНДЕКС.ТАКСИ И ДР.

    Мы обладаем большим опытом в парсинге поездок для составления тепловых карт для автопарков.
    В рамках проектов выгрузили десятки миллионов поездок по разным городам.

    Что мы можем:

    Выгружать с серверов Яндекс Такси, Uber, и других агрегаторов, поездки по предоставленным вами авторизационным данным и только по вашим автопаркам и водителям, находящимся в ваших автопарках. Для начала работы вам необходимо запросить данные в своем агрегаторе для доступа к API интерфейсу.

    Стоимость создания:
    (оплачивается 1 раз)
    от 70000 руб.
    Стоимость ежемесячной
    поддержки работы:
    от 10000 руб./мес.
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    ПАРСИНГ ЦЕН КОНКУРЕНТОВ

    С САЙТОВ КОНКУРЕНТОВ

    Самый простой способ получать обновление парсингом цен товаров с сайтов и интернет-магазинов конкурентов, если они публикуют такие данные. Плюсы и минусы:
    • Плюс: Постоянная доступность
    • Минус: Зависимость от верстки страницы
    • Минус: Много запросов к сайту конкурента, могут препятствовать

    ИЗ ПРАЙС ЛИСТОВ КОНКУРЕНТОВ

    Прайс лист при этом может приходить на ваш конспиративный емейл или просто скачиваться по ссылке с сайта конкурента. Плюсы и минусы такого формата получения цен через парсинг:
    • Минус: Хаотичная периодичность обновления
    • Минус: Формат прайс листа может быть изменен проще чем верстка сайта
    • Плюсы: Мало обращений к сайту конкурента