С САЙТОВ КОНКУРЕНТОВСамый простой способ получать обновление парсингом цен товаров с сайтов и интернет-магазинов конкурентов, если они публикуют такие данные. Плюсы и минусы:
- Плюс: Постоянная доступность
- Минус: Зависимость от верстки страницы
- Минус: Много запросов к сайту конкурента, могут препятствовать
ИЗ ПРАЙС ЛИСТОВ КОНКУРЕНТОВПрайс лист при этом может приходить на ваш конспиративный емейл или просто скачиваться по ссылке с сайта конкурента. Плюсы и минусы такого формата получения цен через парсинг:
- Минус: Хаотичная периодичность обновления
- Минус: Формат прайс листа может быть изменен проще чем верстка сайта
- Плюсы: Мало обращений к сайту конкурента