НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ПАРСИНГУ

Иногда у компании возникает потребность своевременно менять цены на аналогичный товар как у конкурента или мониторить его наличие в интернет-магазине конкурента. Или актуализировать свои цены в зависимости от изменения цен поставщиков. Во всех этих задачах помогает парсинг сайтов, парсинг интернет-магазинов и товаров в них.

Для вас мы можем составить специальные выгрузки из результатов парсинга сайтов или товаров с сайтов. Такие выгрузки могут быть в виде API интерфейса или просто XLS файла Excel, в зависимости от ваших потребностей. Кроме того, возможна аналитика данных, полученных через парсинг цен конкурентов с сайтов, действия с ценами из прайс листов поставщиков, например им можно автоматически делать наценку, отталкиваясь от категории, наличия и прочих признаков.